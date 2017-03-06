Почему дергается глаз у дизайнеров

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1. Дизайнер должен заботиться о присутствии закрытых полок.

2. На фото все синие и черные флаконы - мужские. Но обязательно было половина статьи - "бабы дуры", вместо простых советов) Reply

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очень животрепещущая тема! Reply

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Это часто так бывает Красиво только на картинке, а в жизни не удобно. Дизайн делается сам по себе, желательно что бы квартира стояла пустая, люди там лишние. Reply

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В этом эндогенная проблема интерьерного дизайна. Это ответ на вопрос - почему нет фото жилых интерьерных с раскиданными носками.



Внешний локус внимания - дизайн делается чтобы пустить пыль в глаза гостям. А в идеале - следующим клиентам дизайнера. Reply

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Спасибо что вы это написали! :) Reply

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В целом поянтно - жалким людишкам надо служить богам дизайна. И их пророкам - дизайнерам. Reply

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Стараюсь покупать белые и прозрачные флаконы плюс отрываю с них этикетки. Красота. Reply

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о да, и носить дома одежду надо в сочетании со стенами и потолком , иначе все усилия дизигнера равняются нулю. Reply

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Еще в СССР была какая-то шутка или фельетон - про женщину, которая развелась с мужем потому что он не гармонировал с новыми обоями в гостиной. Reply

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В каждую ванну по шампунепроводу! Пусть из стены торчат тридцать одинаковых красивых краников с надписями, как в пивнушке. Reply

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Зачем такое изобилие! Вполне хватит шампуня "земляничный" и геля для душа "хозяйственный". Хотя и такое разнообразие излишне. Reply

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- У вас есть мыло?

- только "Яичное".

- жаль, я хотел весь помыться. Reply

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Вы совершенно правы! После того, как дизайнер покинул созданный им интерьер, заказчик даже дышать не должен сметь в эту сторону, ибо глянцевые поверхности могут затуманиться! Reply

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Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Здравствуйте!Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке Reply

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А чё дешевле - выучится на дизайнера или заказать проект у готового? Речь про 300+ квадратов. Reply

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Прям больная тема)

Я вот взглянула давеча на свою невыразимо-божественную ванную и поняла, что все эти бутылочки не вписываются в это пространство от слова совсем.

И так да, озадачилась поиском дозаторов и освежителей в невырвиглазных упаковках. С последним сложнее (

С кухней та же фигня, кстати. Reply

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Как визуал визуала, я этот крик души понимаю, но как живая мать и жена в доме, где четверо и собака, признаю свою неспособность поддерживать единую цветовую гамму и минимализм бутылок, мочалок и прочего в ванной. Даже оставив в стороне невпихуемость(с) достаточно большого шкафа в банное пространство, есть ещё и активное нежелание домочадцев прятать ежедневно (и по несколько раз) используемое с глаз долой, так что помимо вполне милого диспенсера с мылом для рук, подходящего к плитке и полотенцам, имеем 4 зубных щетки, 2 разные пасты, два разных ополаскивателя для рта и пару гелей для волос плюс крем для губ собственно на раковине, на её столешнице. Далее. С помощью дополнительных денежных затрат и такой-то матери я могу, конечно, выставить десяток одинаковых диспенсеров и пузырей одного цвета - и, поверьте на слово (ибо я это пыталась внедрить), надписей никто не хочет читать, или не то видит спросонок, и получается порой рискованное использование одного вместо другого. Ещё далее. Чисто количественно - не хотят 4 разных человека пользоваться одним гелем для душа, не подходит всем четверым один и тот же шампунь и ополаскиватель (только пёс не имеет права голоса и выбора, чем его моют), крем для тела, средства для укладки волос... В общем, к совершенству мы стремимся, но пока получается только "лежать головой в сторону цели"(с) :) Reply

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"нижнее белье девушки подбирают красивое, хотя его никто не видит"

Не расстраивайся, друг, все еще впереди. И ты увидишь красивое нижнее белье на девушке. Reply

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Вот же людям делать нехуй, а. =) Reply

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А еду надо подбирать под цвет тарелок и кухни или все таки можно есть то, что нравится? Reply

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))) человек для дизайнер , или все таки дизай нер для человека ??? ))

По мне так это и есть главный показатель проффесионализма . Дизай сделан не для фоток , не для того что бы сказали АХ (а учат именно этому ) , а для обычных живых людей . Никто в жизни не будет подстраиваться , заменят , не будут иснользовать , выкинут эту стильную трехногую тумбочку и поставят из икеи и т.д. Никидают белья на все что можно если гардеробная далеко или неудобно... Reply

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+ 1

Совершенно верно. Этим и отличается профессионал от мальчиков и девочек, которые курсы прошли и теперь ждут кто им позволит за свои деньги в своей квартире резвится высокомерно делая вид, что что-то понимают в дизайне. Reply

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Да, конечно. Дизайнер сперва нафигарит открытых полок, а-ля "светлое воздушное пространство", а потом тётки виноваты. Reply

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У меня одна бутылка шампуня. У моих подруг 2 - 3. Ни никак не 10.

Тюбики моего парня в ванной занимают столько же места, что и мои.

В сумочке лежат телефон, бумажник, ключи и помада с зеркалом. И все это легко можно найти.

На рабочем столе моего начальника - мужчины - полный бардак, все пространство хаотично завалено ярлыками. У начальницы соседнего отдела все разложено по папкам.

Автор похоже с живыми людьми близко не общается. Reply

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вот да, зашла написать тоже самое.

мне еще повезло- у нас тоже пополам, а у мужа подружки ее только 20%))

терпеть не могу эти стереотипы Reply

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выбирать шампунь под цвет ванны - это уже ближе к шизофрении

а совет переливать все шампуни в другие банки равен совету специи пересыпать в подписанные баночки. это туфта какая то. так жить вообще нельзя Reply

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По поводу шампуней согласен, а что не так со специями в баночках? У меня например несколько десятков разных специй и сортировка их по баночкам существенно экономит мне время, затрачиваемое на поиск необходимой, и просто облегчает жизнь) Reply

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Согласна на миллиард процентов. Да и неужели трудно подобрать сколько-нибудь нормальные диспенсеры для мыла и всякие коробки/контейнеры, куда можно сложить миллион кремов для лица? Это даже не требует больших финансовых затрат - Икеа и Леруа вам в помощь. Reply

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Согласна на все 100%, вроде такая простая идея что бы шампунь и гель для душа были в одинаковом стиле и без адовых запахов химозной "клубники,ананаса и т.п.". Но нет, если шампунь и бальзам можно найти одинаковые то добавить в линейку остальные средства не могут почему-то. Остается только переливать в дозаторы. Reply

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Пестрота бутылочек и флаконов в ванной подобна пестроте луга в июне. Что выросло, то выросло. Буйство жизни.



Бутылочки цвета угля, пыли и кала - самый примитивный приём "организовать интерьер". Это как девушке одеться во всё коричневое с головы до ног - "ах, какая гармония".



Дизайнер ванной должен предполагать, что живые люди вносят в интерьер свои краски, думать, как сделать удобным и эстетичным такой пёстрый уголок.

А не ставить на полку три одинаковых пузырька "в гамме" и бедолагу-фаленопсис.

Когда затем люди начинают пользоваться ванной, покупают те шампуни, что им подходят (не по цвету, а по составу), а фаленопсис милосердно переносят на подоконник - дизайнер плачет, что ему плюнули в душу.



Дизайн - это сначала целесообразность, потом всё остальное. Попробуй-ка сумей! Reply

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Название поста надо изменить на "Я плохой дизайнер. Но во всем виноваты женщины!"



И суть поста можно в трех предложениях изложить: Я стараюсь, я делаю красивые интерьеры! А эти жуткие женщины все портят, они сами хотят быть красивыми! Они не могут поступиться собственной красотой и удобством жизни ради моих красивых картинок! Reply

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Хотя замечу, что хоть дизайнер вы и плохой. Пиарщик, что надо. Плохой рекламы не бывает, а этот пост вызывает столько праведного негодования, что очнеь привлекает к себе внимание. Видимо, как и задумывал автор. Reply

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Чей то я не вдупляю, вам для фоточки или чтоб жить? Не нравятся флаконы - повесьте шкаф, делов-то. Дизайн дома нужен для того чтоб его наполнять жизнью, а не чтоб жизнь подгонять под него. Если вы жизнь подгоняете под дизайн, то он или плох или вам не подходит. (а то что он нравится чисто визуально тут совершенно не при чем). Вот прикиньте, у меня у жены штук 35 всяких разных спортивных кубков. Один красный, другой синий, третий зеленый. Может на вручении надо было сказать, пардоньте, оставьте себе, мне он по цвету не катит? Или может их надо спрятать куда с глаз долой, чтоб "стиль" не портили? Reply

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хорошо "пардоню" Reply

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Не вижу никаких проблем прятать все:

В закрытые шкафы

В высокие корзины

В стильные дозаторы. Reply

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Задача дизайнера разработать ванну так, чтобы 10000 шампуней и прочих тюбиков в ней располагались удобно для хозяйки и красиво для интерьера. А именно - в закрытых шкафах, ящиках, в конце концов хотя бы просто за шторкой. Освежитель для воздуха в туалете это тоже вполне ожидаемый предмет.

Однако, гораздо чаще можно любоваться, тем, что в дорогущей ванной комнате дизайнером не предусмотрено места даже под зубную щетку. Reply

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А ещё были в советское время такие эстеты, которые книг никогда не читали, но подбирали их по корочкам под цвет обоев. Ваш призыв выбирать средства для ухода за самым большим человеческим органом - кожей, достигающей у взрослого мужчины площади 4 квадратных метров, - согласно расцветке баночек - безумие. И искать себе гембель, переливая из оригинальных упаковок в какие-то "дозаторы" - тоже безумие.



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Боюсь представить, как со всем остальным в квартире дело обстоит. На кухне там, или в холодильнике...

Вероятно, какая-нибудь морковка или кабачки приобретаются строго с линейкой в руках, чтобы потом не выделывались перед хозяином.

А подушки и одеяла ровняются перевёрнутым сиденьем табуретки. Reply

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