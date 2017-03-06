Почему дергается глаз у дизайнеров
Даже нижнее белье девушки подбирают красивое, хотя его никто не видит, а заметную для интерьера полку с шампунями обычно отдают богам хаоса, изобилия и распутства.
Каждая девушка для тонкой настройки аромата своих волос использует одновременно около десяти тысяч шампуней. И конечно же, никто не задумывается, чтоб все вписывалось в интерьер хотя бы по цвету.
В лучшем случае критически высокая плотность бутылочек на полке, чреватая коллапсированием пространства в черную дыру просто не замечается. С вопросом «А что не так?» девушки растерянным, невинным взглядом блуждают по санузлу, не замечая выжигающей глаза массы шампуней. Будто у них слепая зона на сетчатке удивительным образом совпадает с месторасположением полки лосьонов и бальзамов. Чаще девушки еще втайне гордятся своими огромными коллекциями, вытесняющими одинокую зубную щетку мужчин.
Все вы знакомы с этим видом:
Словосочетание “полка для шампуней” как антоним словам красота и гармония, в целом, людям понятна и клиенты, хихикая, мне так и говорят перед сдачей проекта: «Дима, ты конечно сфотографируй все красиво, но потом мы заселимся и все заполним как надо”. Но это же неправильно 🙁
Признаю, что невозможно привести в порядок рабочий стол на компьютере девушки или содержание в их сумках. Ведь это уже не будет называться сумкой, беспорядок является частью сумки, её сутью. Сумка, где можно что-то найти, не вытряхивая ее полностью, уже не сумка и называется другим словом.
Но небрежное отношение к деталям может перечеркнуть все старания дизайнера создать брутальный лофт или просто нормальный интерьер. Розовый освежитель как плевок с ароматом розы и ромашки в лицо дизайнера. Подобрать все по цвету можно.
И не надо говорить, что их можно вписать. Нельзя. Ни в традиционный, ни в современный.
Чтоб закрепить материал и ответить на тестовые вопросы для перехода к следующему уроку, распечатайте эту таблицу в формате А1,заламинируйте и повесьте на стену.
я во вконтакте, фейсбуке, твиттере, инстаграме
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2. На фото все синие и черные флаконы - мужские. Но обязательно было половина статьи - "бабы дуры", вместо простых советов)
Внешний локус внимания - дизайн делается чтобы пустить пыль в глаза гостям. А в идеале - следующим клиентам дизайнера.
Спасибо что вы это написали! :)
- только "Яичное".
- жаль, я хотел весь помыться.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Я вот взглянула давеча на свою невыразимо-божественную ванную и поняла, что все эти бутылочки не вписываются в это пространство от слова совсем.
И так да, озадачилась поиском дозаторов и освежителей в невырвиглазных упаковках. С последним сложнее (
С кухней та же фигня, кстати.
Не расстраивайся, друг, все еще впереди. И ты увидишь красивое нижнее белье на девушке.
По мне так это и есть главный показатель проффесионализма . Дизай сделан не для фоток , не для того что бы сказали АХ (а учат именно этому ) , а для обычных живых людей . Никто в жизни не будет подстраиваться , заменят , не будут иснользовать , выкинут эту стильную трехногую тумбочку и поставят из икеи и т.д. Никидают белья на все что можно если гардеробная далеко или неудобно...
Совершенно верно. Этим и отличается профессионал от мальчиков и девочек, которые курсы прошли и теперь ждут кто им позволит за свои деньги в своей квартире резвится высокомерно делая вид, что что-то понимают в дизайне.
Да, конечно. Дизайнер сперва нафигарит открытых полок, а-ля "светлое воздушное пространство", а потом тётки виноваты.
Тюбики моего парня в ванной занимают столько же места, что и мои.
В сумочке лежат телефон, бумажник, ключи и помада с зеркалом. И все это легко можно найти.
На рабочем столе моего начальника - мужчины - полный бардак, все пространство хаотично завалено ярлыками. У начальницы соседнего отдела все разложено по папкам.
Автор похоже с живыми людьми близко не общается.
мне еще повезло- у нас тоже пополам, а у мужа подружки ее только 20%))
терпеть не могу эти стереотипы
а совет переливать все шампуни в другие банки равен совету специи пересыпать в подписанные баночки. это туфта какая то. так жить вообще нельзя
Бутылочки цвета угля, пыли и кала - самый примитивный приём "организовать интерьер". Это как девушке одеться во всё коричневое с головы до ног - "ах, какая гармония".
Дизайнер ванной должен предполагать, что живые люди вносят в интерьер свои краски, думать, как сделать удобным и эстетичным такой пёстрый уголок.
А не ставить на полку три одинаковых пузырька "в гамме" и бедолагу-фаленопсис.
Когда затем люди начинают пользоваться ванной, покупают те шампуни, что им подходят (не по цвету, а по составу), а фаленопсис милосердно переносят на подоконник - дизайнер плачет, что ему плюнули в душу.
Дизайн - это сначала целесообразность, потом всё остальное. Попробуй-ка сумей!
И суть поста можно в трех предложениях изложить: Я стараюсь, я делаю красивые интерьеры! А эти жуткие женщины все портят, они сами хотят быть красивыми! Они не могут поступиться собственной красотой и удобством жизни ради моих красивых картинок!
В закрытые шкафы
В высокие корзины
В стильные дозаторы.
Однако, гораздо чаще можно любоваться, тем, что в дорогущей ванной комнате дизайнером не предусмотрено места даже под зубную щетку.
Чёта "полевой почтой" пахнуло...
Вероятно, какая-нибудь морковка или кабачки приобретаются строго с линейкой в руках, чтобы потом не выделывались перед хозяином.
А подушки и одеяла ровняются перевёрнутым сиденьем табуретки.
Не учет потребностей клиента налицо, и получается очередное я художник, я так вижу, понять и простить.